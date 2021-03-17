Francois Ozon, Isabelle Adjani ve Denis Menochet’ye başrolleri vereceği yeni filmi Peter Von Kant ile bir Rainer Werner Fassbinder uyarlamasını hayata geçirecek. Film Fassbinder’in kült oyunu Die bitteren Tränen von Petra von Kant’tan uyarlanacak.

Die bitteren Tränen, daha önce bizzat Fassbinder tarafından 1972’de sinemaya uyarlanmıştı. Margit Carstensen, Petra von Kant’ı oynamıştı. Ayrıntılar kesin olarak ortaya çıkmasa da filmin isminde yapılan Petra/Peter değişikliği kült filmin erkek baş karakterle yeniden ele alınacağını gösteriyor gibi…

Ozon, çok sır vermezken eseri farklı bir şekilde ele alacağını ve Denis Menochet’nin Fassbinder’ı canlandıracağını açıkladı. Çekimler bu hafta başlayacak.