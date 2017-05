War Witch filmiyle Oscar’ın yabancı dilde en iyi film dalına aday olan, geçen yıl Dane DeHaan ve Tatiana Maslany’li romantik-draması Two Lovers and a Bear‘le Cannes’ın Yönetmenlerin On Beş...

In the Name of the Father, My Left Foot, The Field, In America gibi önemli filmlerin usta yönetmeni Jim Sheridan yine gerçek bir hikaye anlatacak....