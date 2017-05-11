Scarlett Johansson ve Colin Firth’lü Girl with a Pearl Earing filmiyle dikkatleri çeken, bu filmden önce sadece televizyon kanalları için filmler çeken, en son 2012’de vizyona giren Emperor filmini çeken Peter Webber setlere dönmeye hazırlanıyor. Webber, The Medusa adı verilen filmi yönetecek. Filmin başrolleri Jesse Eisenberg, Vanessa Redgrave ve Pierce Brosnan’a teslim edildi. Webber kendisini ünlendiren Girl with a Pearl Earing‘te olduğu gibi bu filmde de ressamlığa odaklanacak. Bu kez Medusa’nın Salı (foto) isimli tabloyla tanınan ressam Theodore Gericault’ın hayatına, bu tabloyu çizmesine odaklanacak. Gericault’ı Eisenberg oynayacak. Brosnan ressamın amcası ve düşmanı Caruel’ı oynayacak. Film Jonathan Miles’ın The Wreck of the Medusa adlı kitabından senarist Sophia Al-Maria tarafından uyarlanacak. Webber çekimlere sonbaharda başlayacak.