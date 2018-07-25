Peterloo Katliamı, İngiliz hükümetinin 1819’da Manchester’da demokrasi reformları talebiyle toplanan 80 bin kişiye süvarilerini saldırtmasıyla yaşandı. 15 ölüm ve yüzlerce yaralı ile sonuçlanan olaylar İngiltere tarihinde bir dönüm noktası oldu.

Usta yönetmen Mike Leigh, en deneyimli olduğu alanlardan birine dönüş yaparak, Peterloo katliamını konu alan bir fim çekti. Leigh’in Rory Kinnear, Maxine Peake, Neil Bell, Philip Jackson, Vincent Franklin, Karl Johnson ve Tim McInnerny’ye başrolleri verdiği filmden ilk fragman da yayınlandı. Kısa ve çok ayrıntı vermemesine rağmen etkileyici görünüyor.