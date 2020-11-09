Portrait of a Young Lady on Fire ile hem izleyenlerin hem de eleştirmenlerin övgü yağmuruna tuttuğu Celine Sciamma yeni filmi Petite Maman için kamera arkasına geçti. Filmin çekimleri Paris’te başladı.

Konusu ile ilgili ayrıntıları henüz açıklanmayan filmde başrollerde 8 yaşında iki çocuk olduğu söyleniyor. Filmin, çocukların büyürken yaşadıkları zorluklara odaklanacağı aktarılıyor.

Beşinci kez bir uzun metraj için kamera arkasına geçen Sciamma, 2011’de Tomboy’da da bir büyüme öyküsü anlatmıştı. Filmin sinematografı yine Claire Mathon olacak.