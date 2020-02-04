Unbelievable’da olağanüstü bir performans sergileyen Toni Collette yine bir şiddet olayı etrafında şekillenen Pieces Of Her isimli Netflix dizisinde başrolü oynayacak.

2018 tarihli Karin Slaughter romanından uyarlanacak olan 8 bölümlük diziyi Minkie Spiro yönetecek. Dizi, Laura isimli bir kadının bir alışveriş merkezinde kızıyla dolaşırken bir şiddet olayı yaşamasını ve ardından titizlikle sakladığı geçmişinin ve özel güçlerinin ortaya çıkmasını anlatacak.