04 Şubat 2020 391 görüntüleme
Unbelievable’da olağanüstü bir performans sergileyen Toni Collette yine bir şiddet olayı etrafında şekillenen Pieces Of Her isimli Netflix dizisinde başrolü oynayacak.
2018 tarihli Karin Slaughter romanından uyarlanacak olan 8 bölümlük diziyi Minkie Spiro yönetecek. Dizi, Laura isimli bir kadının bir alışveriş merkezinde kızıyla dolaşırken bir şiddet olayı yaşamasını ve ardından titizlikle sakladığı geçmişinin ve özel güçlerinin ortaya çıkmasını anlatacak.
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