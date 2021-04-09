NBA ve basketbol tarihinin en renkli ve zaman zaman tuhaf kişiliklerinden Pistol Pete Maravich’in hayatı sinemaya aktarılıyor.

The Lincoln Lawyer ve The Infiltrator’dan tanıdığımız Brad Furman filmi yazıp yönetecek. NBA tarihinin bir diğer önemli yıldızı Steve Nash’in yapımcılığını üstleneceği film Maravich’in tüm hayatını aktarmayı amaçlıyor.

Olağanüstü oyun sezgisi ve hala tekrarlanamayan hareketleriyle NBA tarihine geçen Maravich’in kariyeri sakatlıklar nedeniyle erken bitmişti. Annesinin intiharıyla yaşadığı ağır travmanın etkilerini alkol ile azaltmaya çalışan yıldız oyuncu, hayatının son bölümünde bomba sığınaklarında yaşayan, UFO’ların peşinde koşan, budizmden koyu hristiyanlığa kadar farklı inanç gruplarını deneyen bir insan olmuştu. Maravich, 40 yaşında hayatını kaybetmişti.