Son 5 filminden sadece bir tanesi, Coco devam filmi olmayan Pixar, yıllar sonra yeniden yeni ve orijinal bir öyküyle karşımızda olmayı planlıyor. Finding Dory, Cars 3, Incredibles 2 ve bu yılki Toy Story 4 ile eski güvenli limanlarını ziyaret eden animasyon stüdyosu Monsters Inc.’in de dizi uyarlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Pixar’ın başından taciz iddiaları nedeniyle ayrılan John Lasseter’ın yerine gelen Pete Docter “Fikir havuzumuzda birçok iyi ve yeni öykü var. Yeni yapımlarımız orijinal olacak. Eski karakterlerimizi biraz dinlendirme zamanımız geldi” sözleriyle aynı öykülerden bıkan sinemaseverleri de sevindirdi. 2020’de yeni öykülerden Onward’ı da izleyeceğiz.