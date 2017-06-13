Fransız sinemasının deneyimli ve usta yönetmenlerinden Christophe Honoré yeni filmi Plaire için çekimlere başladı.

12 Haziran itibariyle Britanny’de çekimlerine başlanan filmde önemli bir oyuncu kadrosu yer alacak. Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps ve Denis Podalydès hem Caesar ödüllerinin, hem de Cannes’ın gedikli isimlerinden Honore’nin ilişkilere odaklandığı filminde yer alacaklar. Paris’te 40 yaşına gelmesine rağmen hala yazarlık hayalleri kuran Jacques Tondelli ve taşradan kente hayatını sürdürmek için gelen Arthur’un aşkını perdede izleyeceğiz.