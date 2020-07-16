16 Temmuz 2020 74 görüntüleme
David Cronenberg’in oğlu Brandon Cronenberg’in ikinci filmi Possessor, ailenin sinema geleneğini sürdürecek gibi.
Possessor, başkalarının beynine çipler yerleştirerek onları suikastlerde kullanan bir organizasyonda yaşananları anlatıyor. Tasya Vos karakterini canlandıran Andrea Riseborough’un performansı, film karakterinin üzerine kurulduğu için belirleyici olacak gibi duruyor. Filmde Christopher Abbott, Tuppence Middleton, Sean Bean, Jennifer Jason Leigh, Rossif Sutherland ve Raoul Bhaneja’yı da izleyebileceğiz.
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