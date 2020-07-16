seçki Dizi Pazarı: Waco: Gerçek Bir Mesih Anlatısı Her hafta bir dizi önerdiğimiz köşemizde, ikinci konuğumuz 1993'te tüm dünyanın ilgisini üstüne çeken Waco olayını anlatan etkileyici bir yapım......

haber Mank: David Fincher’dan Citizen Kane Hakkında Bir Film Mank takma adıyla bilinen Herman Mankiewicz, Citizen Kane başta olmak üzere, The Wizard of Oz, Pride of the Yankees ve Gentlemen Prefer Blondes gibi klasikleri kaleme alan usta bir...

bakınıztv QT8 The Final Eight: Bir Tarantino Belgeseli Kimilerine göre gerçek bir auteur, kimilerine göre ise ucuz bir taklitçi. Bu yıl gösterime giren 9. filmi Once Upon a Time… in Hollywood ile yine çokça tartışılan Tarantino, Tara...