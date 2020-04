80’li yıllardan sonra TV’yi ardında bırakıp sinema kariyerine odaklanan usta aktris Nicole Kidman, Top of the Lake‘in 2. sezonuyla TV’ye dönmüş, hemen ardından Big Little Lies dizisinin iki sezonunda da rol almıştı. Aktris bu iki diziyle TV’ye iyice ısınmış, HBO’yla işbirliğini The Undoing adlı mini diziyle devam ettirmişti. Bu dizi sonbahar sezonu için hazırlanadursun Kidman yeni dizisini duyurdu bile! Aktris, Amazon çatısı altında çekilecek Pretty Things adlı dizinin hem başrolünü hem de yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Diziyi The Handmaid’s Tale‘in yönetmenlerinden Reed Morano yönetecek, aynı adlı romandan uyarlanacak.

Kidman’ın rol almayı planladığı tek dizi değil bu. Aktris, hulu için hazırlanan Nine Perfect Strangers ve Amazon için hazırlanan The Expatriates dizilerinde de rol alacağını açıklamıştı. Ama aradan geçen zaman zarfında kararını değiştirip değiştirmediği bilinmiyor. Bu üç dizinin de çekim tarihleri henüz açıklanmadı. Kidman üst üste dizilerde rol alıyor olsa da sinemayı da boşlamıyor. Aktris, Ryan Murphy‘nin filmi The Prom‘da yer aldı, Robert Eggers‘ın heyecanla beklenen filmi The Northman‘e dahil oldu.