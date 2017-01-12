2009’da Michael’ın sevgilisi Sara’nın hapishaneden kaçabilmesi için kendisini feda etmesiyle gözyaşlarına boğarak sona eren Prison Break sekiz yıllık uzun bir aradan sonra ekranlara yeni bölümleriyle dönecek. Yeni sezon Yemen’de bir hapishanede geçiyor. Bu kez hapiste olan kişi Michael. T-Bag’ten kardeşinin yaşadığını öğrenen Lincoln ekibi (Sara, Sucre, C-Note, T-Bag) toplayıp Yemen’e kardeşini kurtarmaya gider. Lincoln Yemen’de iç savaş devam ederken kardeşi Michael’ı tehlikeli bir hapishaneden kaçırmaya çalışır, olaylar gelişir. Dizinin yaratıcısı Paul Scheurig’in gene yapımcılık koltuğuna oturduğu Prison Break bu kez dokuz bölümle ekranlara dönecek. Fox kanalı diziyi 4 nisanda yayınlamaya başlayacak. Dizinin 2018’de devam edip etmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Bakalım Michael’ın ölümüne nasıl bir açıklama getirilecek.