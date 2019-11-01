Bir işkolik gibi setten sete zıplayan, durmadan çalışan aktör Benedict Cumberbatch birkaç yıl önce Guantanamo Diary adlı filmin başrolünü üstleneceğini açıklamıştı ama aktörün yoğun takvimi nedeniyle bu filmin çekimlerine bir türlü başlanamamıştı. Variety’nin haberine göre filmin çekim öncesi hazırlıkları tamamlandı, oyuncu kadrosu oluşturuldu. Kevin Macdonald‘ın yöneteceği filmin adı Prisoner 760 şeklinde değiştirilmiş. Otobiyografik kitap Guantanamo Diary‘den uyarlanacak film, Mohamedou Slahi‘nin hiçbir suçlama-yargılama olmadan Amerikan hükümetince hapsedilmesini ve yaşam mücadelesini konu alacak.

Cumberbatch’in Yüzbaşı Stuart Couch’ı oynayacağı filmde Jodie Foster, Slahi’nin avukatı Nancy Hollander’ı, Shailene Woodley, Hollander’ın yardımcısı Teri Duncan’ı oynayacaklar. Slahi’ye ise Fransız aktör Tahar Rahim hayat verecek. Çekimlere 2 Aralık 2019’da başlanması planlanıyor.