Ridley Scott’ın Prometheus filminin devamı olan Alien: Covenant‘a az bir zaman kaldı. Scott bir yıl evvel, Covenant‘ın çekimleriyle meşgul olduğu zamanda Prometheus serisinin dördüncü filmle sona ereceğini açıklamıştı. Bugün de serinin üçüncü filmiyle ilgili ilk bilgileri verdi. Scott üçüncü filmin çoktan yazıldığını, çekimlere gelecek yıl başlanabileceğini söyledi. Scott seriyi başkalarına bırakmayacağını da kesin bir dille ifade etti: “Kapıları bir kez daha kapatmayacağım. Asla!” Scott ilk Alien filmini çektikten sonra devamını çekmek istememiş ve Prometheus‘a dek seriden uzak kalmıştı ama 79 yaşındaki yönetmen bu kez serinin tüm filmlerini çekecek. Scott’ın bu yıl film çekip çekmeyeceği şimdilik bilinmiyor.