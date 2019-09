Sallantılı kamerası, estetik kareleri ve sert sahneleri ile The House That Jack Built kendini ilgiyle izletmeyi başarıyor....

En son Tim Burton'ın animasyon uyarlaması Dumbo'da ve Alice Winocour'ın yeni filmi Proxima'da rol alan Fransız aktris Eva Green, BBC Two'nun yeni dizisi The Luminaries'in başrolünü üstlenecek....

Berlinale'de yarışma bölümünde yer alan In the Aisles, hem eleştirmenlerden yüksek not aldı, hem de birçok ülke için dağıtım anlaşmalarını art arda imzaladı....