Filmleriyle günümüzde “ezberbozan” sıfatını belki de en çok hak eden yönetmen olarak niteleyebileceğimiz Gaspar Noe’nin yeni filmi Psyché da kendisini tanıyanları şaşırtmayan bir konuya sahip.

“90’ların ortasında 20’ye yakın dansçı, 3 günlük bir prova için ıssız bir bölgedeki eski bir yatılı okulda bir araya gelir. Veda partilerinde içtikleri sangria’ya uyuşturucu katılmıştır ve hepsi kendini bir cehennemin içinde bulur. Bitmek bilmeyen bir nevroza takılıp kalırlar.”

Noe’nin sinema gramerini göz önüne aldığımızda filmi salonda izleyenlerin de dansçıların düştüğü ruh halini yakından hissedeceğini söylemek yanlış olmaz. Filmin 2019’a hazır olması bekleniyor.