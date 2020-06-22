İtalyan yapım şirketi Iervolino Entertainment, yeni projeleri Puffins için önemli bir isimle anlaştığını açıkladı. 5 dakikalık 250 bölümden oluşacak ve bir grup kuşun maceralarını anlatacak dizide Johnny Puff karakterini Johnny Depp seslendirecek.

İlk olarak akıllı telefonlarda yayınlanacak seri, çocuklara önemli toplumsal sorunlarla ilgili mesajlar vermeyi amaçlıyor. Yapım şirketi, çizgi filmlerin cinsiyet eşitliği, ırkçılık sorunu, ekolojik denge gibi konulara odaklanacağını aktardı.

Depp, Iervolino Entertainment şirketiyle Ciro Guerra’nın yönettiği Waiting for the Barbarians’ta çalışmıştı.