Kimilerine göre gerçek bir auteur, kimilerine göre ise ucuz bir taklitçi. Bu yıl gösterime giren 9. filmi Once Upon a Time… in Hollywood ile yine çokça tartışılan Tarantino, Tara Wood’un çektiği QT8 The Final Eight isimli belgeselin öznesi konumunda.

Video kaset dükkanından fırlayıp gelen bu geveze adamın, 90’lar Amerikan sinemasına damga vuran ilk göz bebeklerinden 2000’ler sonrası yüksek bütçeli işlerine kadar ilk 21 yılındaki tüm filmlerinin tek tek ele alan belgeselin yönetmeni olan Tara Wood, bir önceki belgeseli 21 Years: Richard Linklater‘da da yönetmen Richard Linklater’ın ilk 21 yılını yakından incelemişti.

Tarantino’nun 21 yıllık yolculuğuna ilk elden şahitlik eden Samuel L. Jackson, Zoë Bell, Tim Roth, Jennifer Jason Leigh, Diane Kruger gibi birçok önemli isim de Wood’un belgeseline görüşleriyle katkıda bulunuyor.

ABD’de 21 Ekim’de vizyona girecek filmin Türkiye vizyonuyla alakalı henüz bir gelişme yok.

İşte fragman:

