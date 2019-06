Son filmi Once Upon a Time … in Hollywood’un vizyona girmesine az bir süre kala, Quentin Tarantino’nun yeni projesiyle alakalı bilgiler gelmeye başladı.

Henüz resmi bir açıklama yok ancak Tarantino’nun 2012 tarihli western filmi Django Unchained’a bir devam filmi projesi üzerine çalıştığı, bu filmi de 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve kendisinin kaleme aldığı çizgi roman serisi Django/Zorro’dan uyarlayacağı iddia ediliyor.

Aktör, komedyen ve senarist Jerrod Carmichael’ın, senaryo yazım aşamasında Tarantino’ya eşlik etmesi ya da senaryoyu tek başına yazması bekleniyor ancak Tarantino’nun, bu projenin hangi aşamalarında yer alacağı henüz belli değil. Bugüne kadar dokuz adet film çeken ve onuncu filmden sonra emekli olacağını açıklayan Tarantino’nun, yönetmenlik kariyerinin son filmi olarak Django/Zorro’yu seçmesine pek ihtimal verilmiyor. Tarantino’nun, projeye yapımcı/senarist olarak katılması ve yönetmenlik koltuğu için ise başka bir isme yönelmesi fikri şu an için daha mantıklı gözüküyor.

Django Unchained’taki olayların birkaç yıl sonrasında geçen çizgi romanın hikayesi şöyle:

Ödül avcılığı mesleğine devam eden Django, doğu eyaletlerinde kellesine ödül konduğu için daha çok batı eyaletlerinde yaşamını sürdürmektedir. Eşi Bromhilda’yı Chicago yakınlarında güvenli bir yere yerleştikten sonra tekrar yollara düşen Django, tamamladığı her işten sonra kazandığı parayı eşine göndermektedir. Bir yolculuğu esnasında, yaşını almış ve sofistike bir karakter olan Diego de la Vega ile şans eseri bir şekilde tanışır. Bu alışılmadık karakteri tanıdıkça kendisinden çokça etkilenir. Kısa bir zaman içerisinde de Diego’nun koruması olur ve yerel köleleri özgürleştirme davasında ona katılır. Diego de la Vega ise meşhur kahraman Zorro’dan başkası değildir.