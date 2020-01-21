Onuncu ve sonuncu filmini çekerek sinemaya veda edeceği konusunda kararlı açıklamalar yapan Quentin Tarantino, sinema sonrası planlarını da açıkladı:

“Hayatımın üçüncü perdesinde biraz daha edebiyata odaklanacak ve böylece ailemle ilgilenme şansı yakalayacağım. İyi ve yeni bir baba ve koca olmaya hazırlanıyorum. Ailemi alıp bir Almanya’ya, bir Sri Lanka’ya, bir sonraki hikayenin yaşandığı yerlere taşımayacağım. Daha çok evde oturmayı tercih eden bir insan olmayı hedefliyorum”

“Sinema artık daha genç insanların yapabileceği bir meslek. Sinemanın hızla değiştiğini ve benim de yaşlı kaldığımı görebiliyorum. Artık kenara çekilip, genç isimlerin parlamasını izleme zamanı geldi.”

56 yaşındaki Tarantino, müzisyen Daniella Pick ile evlenmişti. Çift yakın bir tarihte çocuklarının doğumunu bekliyor.