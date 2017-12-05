Quentin Tarantino bilimkurgudan uzak duran bir yönetmen nedense. 25 yıllık kariyerine sekiz film sığdıran Tarantino daha önce bilimkurgu türünde bir film çekmemişti. Yönetmen geçtiğimiz haftalarda Star Trek filmi çekmeyi istediğini açıklamıştı. Bugün de Star Trek filminin hazırlıklarına başlandığı duyuruldu. Tarantino’nun filmi çekip çekmeyeceği henüz netleşmedi. Olur da çekerse Star Trek yönetmenin hem ilk bilimkurgu/uzay filmi, hem de ilk devam filmi olacak. Tarantino daha önce devam filmlerine bulaşmamıştı. Haberlere göre Tarantino, Paramount ve JJ Abrams’a Star Trek fikrini açıklamış, stüdyo da bu fikre olumlu yaklaşmış. Hatta Abrams şu sıralar bu fikri geliştirmek için senaristleri görevlendirmiş bile. Her şey yolunda gider, bu fikirden bir senaryo ortaya çıkarsa Abrams filmin yapımcılığını üstlenecek. Tarantino da filmi çekebilir.

Star Trek, Tarantino’nun sıradaki filmi olmayacak. Yönetmen önce 1969’da geçen isimsiz filmini çekecek. Sony’nin haklarını satın aldığı bu film 2018 yazında çekilip 9 Ağustos 2019’da vizyona çıkarılacak. Star Trek fikri senaryolaştırılırsa belki yönetmenin 10. ve son filmi olabilir. Son dememin nedeni yönetmenin kariyerini 10. filmle bitireceğini açıklamış olması. Öte yandan Star Trek serisinin 4. filminin çekim tarihi henüz bilinmiyor. Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto ve Simon Pegg’in 4. filmde de rol alacakları, ilk filmde kısa süre görünen Chris Hemsworth’ün de seriye döneceği açıklanmıştı ama çekim tarihi halen belirlenmedi. Tarantino’nun Star Trek’inin Pine’lı seriyi etkileyip etkilemeyeceği açıklanmadı.