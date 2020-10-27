Özellikle B-movie korku filmlerine duyduğu ilgiyle bilinen Quentin Tarantino, kendisini en çok korkutan şeyin ne olduğunu açıkladı. Tarantino’ya göre onu en çok korkutan şey, korku filmleri değil küçükken izlediği polis belgeselleriymiş.

Eli Roth’un AMC Interview series “History of Horror” isimli programında açıklamalarda bulunan yönetmen:

“Televizyon izlerken haberlerde suçları anlatılan bazı suçluların polis tarafından bulunamadıklarını ve fotoğrafları gösterilerek şehirde görülüp görülmediği izleyiciye soruluyordu. 5-6 yaşlarındaydım ve bunları izleyip yatağa girdikten sonra bütün gece bu suçluların evimize girerek bütün ailemi öldüreceğini düşünüyordum. Haberlerde izlediğim o şeylerden korktuğum kadar hiçbir şeyden korktuğumu hatırlamıyorum.”

“14-15 yaşlarındayken tek başıma Dario Argento’nun Deep Red filmine gitmiştim. Filme girmeden önce hakkında hiçbir fikrim yoktu. Art arda gelen tamamen dehşet verici cinayetlerle ve sadizmle dolu bir filmdi. Sadece kullanılan kan oranı, yüksek ses efektleri ve müziklerinin bile oldukça vurucu olduğunu bile söyleyebilirim. Filmin bir yerinde bir kadın haşlanıp yanarak ölüyordu! Filmden çıktığımda oldukça sağlam olduğunu düşündüm ve kesinlikle inanılmaz eğlendiğimi hissettim.”