“Sinemayı bırakacak mı, 9. filmi Once Upon a Time in Hollywood‘la mı bırakacak, 10. filmi Star Trek‘le mi?” gibi sorularla gündemi meşgul eden usta yönetmen Quentin Tarantino bu kez de TV projesi hakkında konuştu. Tarantino, Once Upon a Time‘la ilgili bir dizi hazırladığını açıkladı. Filmi yazdıktan sonra ana karakter Rick Dalton’ı (Leonardo DiCaprio) çok seven Tarantino hızla beş bölümlük bir dizi kaleme aldı. Bounty Law adını verdiği dizi için üç bölüm daha kaleme almayı planlayan yönetmen dizinin siyah beyaz olacağını, her bölümün otuz dakika süreceğini açıkladı. Kanal içinse Netflix, HBO, FX, Showtime gibi prestijli platformları düşünüyor. Tarantino sinemayı bırakacak mı bilinmez, ama bıraksa da yönetmenliğe diziyle devam edecek gibi görünüyor, zira bu dizinin tüm sezonunu çekmeyi planlıyor.

Peki Bounty Law ne anlatacak? Tarantino’nun filmi popüler western dizisinde oynarken Hollywood’un prestijli filmlerine zıplamaya çalışan bir aktör olan Rick Dalton’ı merkeze koyuyor. Dalton’ın rol aldığı dizinin adı Bounty Law. İşte Tarantino filmin içindeki bu diziyi alıp dizileştirecek. DiCaprio rolünü tekrarlayacak mı? Tarantino bunu istiyor ama bu konuda umutlu değil, çok yüksek ihtimalle rolü başka bir aktöre teslim edecek. Diziyle ilgili öğrendiklerimiz bunlar.