Paramount, Star Trek serisinde arzuladığı noktada değil. Serinin üçüncü filmi 185 milyon dolarlık bütçesine karşılık sadece 343 milyon dolar kazandırarak stüdyoyu üzmüştü. Bu düşük hasılata rağmen Paramount dördüncü filmi çektirmek istemiş ama serinin başrolü Chris Pine, Wonder Woman‘daki ücretinin, ilk filmde kısa bir süre görünen Chris Hemsworth de Marvel’daki ücretinin aynısını Paramount’tan isteyince iki Chris’le de görüşmeler olumsuz noktalanmış, dördüncü film rafa kaldırılmıştı. Paramount serinin geleceği üzerine düşünürken Quentin Tarantino yeni bir Star Trek fikriyle çıkagelmişti.

Daha önce açıklandığı üzere Tarantino’nun yönetmeyi planladığı filmi The Revenant‘ın senaristi Mark Smith kaleme alıyor. Yönetmen bu yeni filmi hakkında konuştu. Tarantino filmin çekilme olasılığının epey yüksek olduğunu söylemiş. Ama Tarantino yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood üzerinde çalıştığı için uzun bir süredir Star Trek ekibiyle görüşmediğini de dile getirmiş. Yönetmen yeni filmini vizyona çıkardıktan sonra Star Trek projesine dönecek gibi görünüyor. Tarantino 10. filmle yönetmenlik kariyerine noktayı koymayı planlıyor. Star Trek yönetmenin çektiği son film mi olacak bunu zaman gösterecek.

Dönelim yönetmenin yeni filmine. Tarantino filmi tamamlamak üzere. Filmin Cannes’a yetişip yetişmeyeceği ise halen bilinmiyor. Yönetmen 19 gün içinde filmi bitirebilirse ayın 21’inde festivale dahil olabilir. Öte yandan yapımcı David Heyman bu filmin “bir Manson filmi” olmadığını söylemiş. “[Sharon Tate] katliamdan sonra bir şekilde efsaneleşti ama biz onu bu filmde bir birey olarak göreceğiz, onun keyfine, heyecanına ve tatlılığına tanık olacağız,” diyor Heyman. Daha önce Tarantino da Manson’ın filmde 10 dakikadan fazla yer almadığını açıklamıştı. Öte yandan Tarantino, Tate’in kız kardeşi Debra Tate‘in de onayını almıştı. Bu arada Heyman filmin Hollywood’un üç sınıfına -Sharon’ın yer aldığı parlak Hollywood, Hollywood’un Rick’in (Leonardo DiCaprio) kabul edilmediği bir diğer yüzü ve dublör Cliff’li (Brad Pitt) bir diğer sınıf- odaklandığını belirtmiş.

Heyman, Once Upon a Time in Hollywood‘u sadece Tarantino’nun yapabileceğini de söylemiş. Heyman’a göre bu film, Tarantino’nun en kişisel filmi, çünkü bu filmde Tarantino Los Angeles’ta büyürkenki anılarına ve Hollywood tutkusuna yer vermiş.

Yazıyı The Hateful Eight “mini dizisi” ile noktalayalım. Geçtiğimiz haftalarda Netflix sürpriz bir şekilde The Hateful Eight‘in yeni kurgusunu yayınladı. Netflix bir gün Tarantino’nun kapısını çalıp sinema versiyonunda yer almayan ekstra görüntüleri sormuş, “var” yanıtını alınca da filmi 3-4 bölümden oluşan bir mini diziye dönüştürme teklifini iletmiş. Bunun üzerine Tarantino çektiği tüm görüntüleri kullanarak filmi mini diziye dönüştürmüş. Filme 25 dakika civarında yeni sahneler eklenmiş. Ne yazık ki The Hateful Eight‘in mini dizi versiyonu Netflix TR’de henüz yayınlanmadı. Peki Tarantino, Django Unchained‘le ilgili benzer bir şey planlıyor mu? Haberlere göre Tarantino, Django‘nun yönetmenin kurgusu versiyonunu hazırlıyor şu sıralar. Yeni versiyon 3 saat 15 dakika uzunluğunda. Bunu dizileştirmemesinin nedeniyse film olarak daha iyi olması. Django‘nun yeni versionu Once Upon… filminden sonra yayınlanacak.