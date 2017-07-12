Sonunda Quentin Tarantino’nun yeni projesi duyuruldu. Tarantino adını açıklamadığı yeni projesinde Manson Çetesi’ni anlatacak. Haberlere göre bu proje henüz yüzde yüz kesinleşmiş değil. Yani Tarantino gerçeklerden uyarladığı bu projesinin sıradaki işi olarak belirleyip belirlemediği netleşmedi. Yönetmen diğer filmlerinde olduğu gibi bu filminde de Weinstein kardeşlerle çalışacak. Filmin çekim tarihiyse 2018, muhtemelen 2018 yazı. THR’nin haberine göre yönetmen şu sıralar senaryoya son halini veriyor.

Brad Pitt ve Jennifer Lawrence’ın projeyle ilgilendikleri de yazılıyor. Ama bu, iki oyuncunun da filmde rol alacağı anlamına gelmiyor tabii. Deadline’ın haberine göre Tarantino, Margot Robbie ve Samuel L. Jackson’ı filme dahil etmek istiyor. Senaryoda Roman Polanski’nin Manson çetesince katledilen eşi Sharon Tate’e de yer verildiğini yazmış THR sitesi. Deadline’ın kaynaklarına göre yönetmen, Tate rolünü Robbie’ye teklif etti, Lawrence’ın ve Jackson’ın rolleri açıklanmadı. Pitt ise cinayeti soruşturan dedektifi oynayabilir. Tarantino bu filmi çekerse ilk kez gerçek olaylara odaklanan bir film yapmış olacak. Çekimlere daha bir yıl olduğundan bu süre içerisinde filmle ilgili çok şey duyacağımızı söyleyebiliriz. Meraklısına şurada Tarantino’nun projelerini tanıtım şekline değinmiştik.