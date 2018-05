Quentin Tarantino 1969 yılında geçip Hollywood’a, hippiliğe, Roman Polanski’nin eşi Sharon Tate’in Manson Çetesince katledilmesine odaklanacak yeni filmi Once Upon A Time in Hollywood‘un oyuncu kadrosunu tamamlamak üzere. Filmin başrollerini Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie üstlenecekler. Robbie, Tate’i; DiCaprio dizilerden sinemaya geçmek için fırsat kollayan, Tate’in komşusu bir aktörü -adı Rick Dalton-; Pitt ise bu aktörün dostu ve dublörü Cliff Booth’u oynayacaklar. Ekibe Tarantino’nun her zamanki oyuncuları da dahil edilebilir. Deadline’ın haberine göre Burt Reynolds‘la George Spahn’ı oynaması için görüşmelere başlanmış. Tarantino şu sıralar Tim Roth, Kurt Russell ve Michael Madsen‘le de görüşüyor. Reynolds’la anlaşılırsa aktör yardımcı rolde yer alacak, diğer oyuncularsa küçük rollerde karşımıza çıkacaklar (oynayacakları karakterler açıklanmadı). Çekimlere yazın başlanacak, film 9 Ağustos 2019’da vizyona girecek.