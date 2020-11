Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood’un romanını yazmaya başladığını açıkladı. Roman Rick Dalton ve Cliff Booth’un öyküsünü daha da derinleştirecek.

“Yıllardır roman yazmayı hayal ediyordum. Once Upon a Time in Hollywood’un senaryosundan filme koyamadığımız bir sürü ayrıntı var. İnceleyince bu ayrıntıları ekleyerek öyküyü bir romana çevirebileceğimi anladım ve yazmaya başladım.”

“70’lerde filmlerin romanlaştırılması çok sık rastlanan bir şeydi. İzleyemediğim filmlerin romanlarını okuyarak büyüdüm. Ayrı bir edebiyat türü olarak gördüğümü ve hala çok sevdiğimi söylemeliyim. Once Upon a Time in Hollywood romanıyla marjinal görünse bile sevilen bu türe bir katkı yapacağımı açıklamaktan gurur duyuyorum. Karakterlerimi daha derinlemesine inceleyecek olmak da beni heyecanlandırıyor.”

Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood dışında Cinema Speculation isimli, dönemin akımlarını ve filmlerini değerlendireceği bir kitap da yazıyor.