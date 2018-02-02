Quentin Tarantino adını açıklamadığı 9. filminin hazırlıklarına devam ederken filmiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen ilk bilgi, Leonardo DiCaprio’nun rolüyle alakalı. DiCaprio’nun bir oyuncuyu oynayacağı açıklanmıştı. ABD’de western dizisinin başrolünü üstlenen bu oyuncu sinema sektörüne geçmek için fırsat kollayacak, daha sonra şans yüzüne gülecek ve İtalya’da çekilecek spagetti westernin başrolünü kapacak. Bu oyuncu, Manson ve çetesince katledilen Sharon Tate’in de komşusu. Tom Cruise’a teklif edilen rolse DiCaprio’nun oynayacağı aktörün dizideki dublörü, aynı zamanda arkadaşı. Tate demişken… Genç aktrisin eşi Roman Polanski‘ye de yer verilecek. Son haberlere göre Polanski öyküde önemli bir noktada olabilirmiş. Katil Manson ise fazla görünmeyecek. Tate rolü için Margot Robbie düşünülüyor, aktrisin takvimi müsait olursa filmde rol alacaktır. 1969 yılında geçecek bu filmde Tarantino, Inglorious Basterds‘ta olduğu gibi gerçekleri eğip bükecek mi 9 Ağustos 2019‘da göreceğiz.