Geçen yıl büyük bir umutla erişime açılan Quibi salgın yüzünden beklenen, hedeflenen abone sayısına ulaşamayıp her geçen gün kan kaybedince sonbaharda platformun fişi sonsuza dek çekilmişti. 7-10 dakikalık bölümlerden oluşan diziler yaptırıp mobili hedefleyen Quibi erişime kapatılınca hazırladığı onlarca dizinin geleceği merak edilmişti. Geçtiğimiz aylarda bu içerikleri Roku adlı platformun satın aldığı açıklandı. Roku, Quibi’nin 75’ten fazla içeriği için neredeyse 100 milyon dolar ödedi.
Bu içeriklerin 30 tanesi 20 Mayıs 2021’de Roku’da yayınlanacak. Platforma Kanada, İngiltere ve ABD’den erişilebiliyor. Bu içeriklerin orijinal süreleri (7-10 dk) korundu. Roku bölümler arasına maksimum bir dakikalık reklamlar konacağını, bölümlerin içinde reklamlara yer verilmeyeceğini, içeriklerin bedavaya izlenebileceğini açıkladı. Yayınlanacak içerikler şunlar;
- #FreeRayShawn
- About Face
- Bad Ideas with Adam Devine
- Barkitechture
- Big Rad Wolf
- Blackballed
- Centerpiece
- Chrissy’s Court
- Cup of Joe
- Die Hart
- Dishmantled
- Dummy
- Fight Like a Girl
- Flipped
- The Fugitive
- Gayme Show
- Iron Sharpends Iron
- Last Looks
- Let’s Roll with Tony Greenhand
- Most Dangerous Game
- Murder House Flip
- Murder Unboxed
- Nightgowns
- Prodigy
- Punk’d
- Reno 911!
- Royalties
- Shape of Pasta
- Thanks a Million
- You Ain’t Got These