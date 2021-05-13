Çok yazıldı, tekrar tekrar yazılacak. Sonbahara girmek üzere olduğumuz şu sıralarda bilindiği üzere Hollywood’ta pek çok dijital platformun hazırlıklarına devam ediliyor. Hollywood’u yıllardır sırtlayan en büyük stüdyolar artık içeriklerini...

Daha önce pek çok yazıda değindiğim üzere 2019’un sonlarına doğru Netflix ve rakipleri arasındaki savaş daha da kızışacak. Bilindiği üzere Apple TV+ ve Disney+ bu yılın sonbaharında erişime açılacak....