Quiz, ingiliz TV tarihinin en büyük ve ilginç skandallarından birini anlatan üç bölümlük bir mini dizi… Yönetmen koltuğunda Stephen Frears’ın oturduğu yapımın başrollerinde, Michael Sheen, Matthew Macfadyen ve Sian Clifford yer alıyor.

Film Charles ve Diana Ingram çiftinin “Kim Milyoner Olmak İster?” programının ingiliz versiyonundaki dolandırıcılık denemelerini anlatıyor. Tribünde oturan Diana Ingram ve yarışmacı eşi Charles birbirleriye öksürerek haberleşmiş ve bir milyon pound’u kazanmışlardı. Ancak daha sonra oyunları ortaya çıkmıştı.