Marjane Satrapi’nin animasyonla farklılaşan sinema dili bu kez bambaşka bir hikayeyi anlatmasına yardımcı olacak. Radioactive’de Marie Curie’nin hayatı perdeye yansıyacak.

Persepolis ile tüm sinema dünyasının tanıdğı Marjane Satrapi ingiliz genç yazar Jack Thorne’un “Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout” isimli kitabını eline geçirince bir sonraki filmi için kararını vermiş. Satrapi’nin animasyonla desteklenen renkli anlatım diline uyan masalsı bir yaklaşımı bulunan kitap tarihin en önemli bilim insanlarından ikisini anlatacak. Radyoaktif elementler üzerinde eşi ile yaptığı araştırmalarla bilim dünyasında çığır açan ve maalesef maruz kaldığı radyasyon sonucunda hayatını kaybeden Marie Curie ve kendisi gibi şanssız bir ölümle dünyadan ayrılan kocası Pierre Curie’yi anlatacak.

Filmde Marie Curie’yi Rosamund Pike’ın canlandırması için görüşmeler tamamlanmak üzere…