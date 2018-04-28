Kenya’dan Cannes’ın Un Certain Regard bölümüne seçilen Rafiki, birçok ilki başarmasına rağmen ülkesinde yasaklandı.

Yönetmen: Wanuri Kahiu

Oyuncular: Patricia Amira, Muthoni Gathecha, Jimmy Gathu, Nice Githinji

Konu: Arkadaş anlamına gelen Rafiki’de Kenya’nın kenar mahallelerinde yaşayan Kena ve Ziki’nin aşk öyküsüne odaklanacağız. İkisinin ailesinin farklı politik gruplara dahil olması aşkları önündeki en büyük engeldir.

Önemli Notlar: Cannes Film Festivali’nde Un Certain Regard bölümünde yer alacak film bu bölümde yer alacak tarihin ilk Kenya filmi… Film, Cannes’a seçilmesine rağmen Kenya’da yasaklandı.