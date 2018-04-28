Rafiki: Kenya’dan Bir LGBTİ Öyküsü

Cannes'da yer alacak Rafiki, ülkesinde yasaklandı.
yazar: 28 Nisan 2018

Kenya’dan Cannes’ın Un Certain Regard bölümüne seçilen Rafiki, birçok ilki başarmasına rağmen ülkesinde yasaklandı.

Yönetmen: Wanuri Kahiu
Oyuncular: Patricia Amira, Muthoni Gathecha, Jimmy Gathu, Nice Githinji
Konu: Arkadaş anlamına gelen Rafiki’de Kenya’nın kenar mahallelerinde yaşayan Kena ve Ziki’nin aşk öyküsüne odaklanacağız. İkisinin ailesinin farklı politik gruplara dahil olması aşkları önündeki en büyük engeldir.
Önemli Notlar: Cannes Film Festivali’nde Un Certain Regard bölümünde yer alacak film bu bölümde yer alacak tarihin ilk Kenya filmi… Film, Cannes’a seçilmesine rağmen Kenya’da yasaklandı.

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yazar: bakınız - Nis 28, 2018

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