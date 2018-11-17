Rami Malek: Freddie Mercury’nin Özel Hayatı Daha Çok Anlatılmalıydı

Malek, iyi performansına rağmen daha fazlasını yapabileceğine inanıyor.
yazar: 17 Kasım 2018

Bohemian Rhapsody, dünyada eleştirmenler tarafından farklı şekillerde değerlendirildi. Filmi iyi bulanlar da var, kötü bulanlar da… Eleştirmenlerin üzerinde uzlaştığı ender konulardan biri Rami Malek’in iyi performans sergilediği. Ancak Malek kendisi filmden tam anlamıyla memnun olmadığını açıkladı:

“Freddie’nin hayatını elimdeki tüm olanakları kullanıp incelemeye çalıştım. Çekimler bittikten sonra da merakım dinmedi. Hala araştırdığımı söyleyebilirim. Biyografilerini tekrar tekrar okuyorum. “Acaba birşey kaçırdım mı?” diye kendimi zorluyorum. Böyle bir karakterin tam anlamıyla canlandırılamayacağını biliyorum. Ama içimde bir eksiklik olduğunu da söylemeliyim”

“Kişisel sınırları da ihlal etmeden, hayatına daha çok odaklanabilirdik. Onun konser kayıtlarını izlediğinizde hemen sahne arkasını merak ediyorsunuz. Zarafeti ve kendine güveni birleştiren bir duruşu var. Bunun nereden geldiğini merak ediyorsunuz. Bunu daha çok göstermeliydik”

Filmin yapımcılarından Graham King de Rami Malek’in dersini çok iyi çalıştığını söyledi: “İlk toplantıda bir araya geldik ve 5 saat aralıksız Queen ve Mercury’yi konuştuk. Rami’nin Freddie’ye bu kadar çabuk dönüşmesini görmek, biraz da korkutucuydu:”

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yazar: bakınız - Kas 17, 2018

yazar: bakınız - Kas 17, 2018

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