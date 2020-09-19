Mr. Robot‘un yaratıcısı Sam Esmail şu sıralar pek çok diziyle meşgul durumda. Fritz Lang‘ın klasik filmi Metropolis‘in dizi versiyonu, Watergate Skandalı’na odaklanan, Sean Penn, Julia Roberts ve Joel Edgerton‘lı Gaslit dizisi, yeni Battlestar Galactica dizisi ve şu sıralar post aşamasında olan Angelyne dizisiyle meşgul olan Esmail sinemaya American Radical adlı gerilimli biyografik filmle dönecek.

Esmail’in yöneteceği bu filmin başrolü Mr. Robot‘un yıldızı Rami Malek‘in. Nazrin Choudhury‘nin kaleme alacağı film, FBI ajanı Taner Elnoury‘nin 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’deki terör hücrelerine kılık değiştirerek sızıp terörle mücadele etmesine odaklanacak, Elnoury’nin Kevin Maurer‘le birlikte kaleme aldığı aynı adlı kitaptan uyarlanacak.