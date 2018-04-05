Yazar Aravind Adiga’nın Man Booker ödüllü romanı The White Tiger‘ın sinemaya taşınacağını ilk 2012’de haberleştirmişiz. O zamanlarda projenin senaristliği ve yönetmenliği yetenekli yönetmen Todd Field’a teslim edilmişti. 2012’de senaryoyu tamamlayan Field nedense çekimlere bir türlü başlayamamıştı. Bugün gelen haberlere göre projenin hakları Netflix’e geçmiş. Netflix hakları alır almaz yönetmenliği Ramin Bahrani’ye teslim etmiş. Deadline’ın haberine göre The White Tiger yüksek ihtimalle Bahrani’nin sıradaki filmi olacak. HBO filmi Fahrenheit 451‘i tamamlayan Bahrani çok geçmeden bu projesi üzerinde çalışmaya başlayacak.

Bu film için epey heyecanlı olan Bahrani çekimlere yılın sonlarına doğru Hindistan’da başlamayı planlıyor. Pegasus Yayınları’nca dilimize kazandırılan The White Tiger/Beyaz Kaplan modern Hindistan üzerine bir eleştiri olup fakir bir adam olan Balram’ın Delhi’ye taşınıp zenginleşmeye çalışmasını konu alıyor.