Günümüzün en üretken yapımcı-yönetmenlerinden Ryan Murphy yeni dizisini açıkladı: Ratched. Murphy iki sezon-18 bölüm olarak planladığı bu dizisinde Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) romanı ve filmindeki hemşire Ratched’ın kötü birisine dönüşmesine odaklanacak. Hatırlanacağı üzere roman ve filmde Ratched hastalara kötü bir şekilde davranıyor, hastahaneyi diktatör gibi yönetiyordu. Dizi de onun bu noktaya gelişini irdeleyecek. Ratched’ı Murphy’nin her dizisinde rol verdiği, yanından ayırmadığı Sarah Paulson oynayacak. Yapımcılığı Michael Douglas üstlenecek. Murphy bazı bölümleri çekecek. Çekimlere 2018’in ortasında başlanacak. Dizinin haklarını Netflix satın aldı.

Murphy’nin meşgul olduğu diğer dizilerse şunlar: American Horror Story, American Crime Story: Versace, American Crime Story: Katrina, Feud: Charles & Diana.