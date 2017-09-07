Ratched: Ryan Murphy’den Yeni Dizi

Murphy dizi üretmeye devam ediyor...
yazar: 07 Eylül 2017

Günümüzün en üretken yapımcı-yönetmenlerinden Ryan Murphy yeni dizisini açıkladı: Ratched. Murphy iki sezon-18 bölüm olarak planladığı bu dizisinde Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) romanı ve filmindeki hemşire Ratched’ın kötü birisine dönüşmesine odaklanacak. Hatırlanacağı üzere roman ve filmde Ratched hastalara kötü bir şekilde davranıyor, hastahaneyi diktatör gibi yönetiyordu. Dizi de onun bu noktaya gelişini irdeleyecek. Ratched’ı Murphy’nin her dizisinde rol verdiği, yanından ayırmadığı Sarah Paulson oynayacak. Yapımcılığı Michael Douglas üstlenecek. Murphy bazı bölümleri çekecek. Çekimlere 2018’in ortasında başlanacak. Dizinin haklarını Netflix satın aldı.

Murphy’nin meşgul olduğu diğer dizilerse şunlar: American Horror Story, American Crime Story: Versace, American Crime Story: Katrina, Feud: Charles & Diana.

etiket:
kategori:
haber

yazar: Can Rende - Eyl 6, 2017

yazar: Can Rende - Eyl 7, 2017

ilgili

  • haber

    Fernando Meirelles, Netflix İçin The Pope’u Çekecek

    İkinci filmi City of God‘la ünlenen, daha sonra Hollywood’ta The Constant Gardner, Blindness ve 360 filmlerini çeken yetenekli yönetmen Fernando Meirelles altı yıldır memleketi Brezilya’da dizilerle meşgul durumda. 360‘tan...
  • haber

    Chris Pine, TV’ye İki Mini Diziyle Dönecek

    Chris Pine tekrar yoğun bir döneme giriyor. Aktör şu sıralar Hell or High Water‘ın yönetmeni David Mackenzie’nin İngiltere işgali altındaki İskoçya’yı bağımsızlaştıran Robert the Bruce’u konu alan Netflix filmi...
  • haber

    Narcos’un 4. Sezonunda Pedro Pascal Yer Almayabilir

    Uyarı: Narcos‘un 3. sezonuyla ilgili spoiler içerir. Netflix merakla beklenen 3. sezonu dört gün önce yayınladı. Dizinin bu sezonunda Escobar’ın yerini alan Cali karteline odaklanıldı. Finalde Ajan Pena, Escobar’dan sonra...
  • izlenim

    What Happened to Monday: Yedimiz Birimiz İçin

    Dünya kaynakları, insan popülasyonunun hızla artması sebebiyle azalmaya başlar. Daha fazla verimlilik için bitkilerin genetiği ile oynanır fakat bu sefer de genetiği ile oynanmış gıdalar insanlarda farklı etkilere sebep...