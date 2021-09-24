Ray Liotta: The Sopranos’u Niye Reddettim?

Ray Liotta, The Sopranos’ta oynaması için teklif alması ve reddetmesi ile ilgili yıllardır süren söylentileri netleştirdi:

“İlk olarak Tony rolünün teklif edildiği söylentileri nereden çıktı bilmiyorum. O rol hiç teklif edilmedi ve zaten James Gandolfini mükemmel oynadı. David Chase ile konuştuğumuz rol Ralphie’ydi. Joe Pantoliano da o rolü çok iyi oynadı. O sıralarda Hannibal’ı çekiyordum. Başka bir mafya öyküsünde oynamak doğru gelmedi.”

Liotta, Guardian’a verdiği aynı röportajda GoodFellas’tan sonra Martin Scorsese ile niye beraber çalışmadığını bilmediğini açıkladı:

“Bu konuda bir fikrim yok. Martin’e sormalısınız. Ben kendisiyle bir film daha çekmeyi çok isterim”

“İnsanların hatırladığı bir filminiz varsa çok iyidir. Bu sayı ikiye çıkarsa fantastik olur. Goodfellas ve kısa bir rol oynamama rağmen Field of Dreams benim mutlu olmamı sağlıyor. Şanslı bir insanım”