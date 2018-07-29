İngiltere işçi sınıfının ve işsiz bırakılan kitlelerin hayatlarına dair pek çok film yapıldı. Richard Billingham, Ray & Liz ile Birmingham’daki çocukluk yıllarına gidecek ve kendi deneyimleriyle zor yılları ve yaşam koşullarını anlatacak.

Justin Salinger ve Ella Smith’nin başrolleri oynadığı filmde kentin unutulmuş köşelerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan unutulmuş insanları izleyeceğiz. Locarno’da yarışma bölümünde yer alacak film Margaret Thatcher döneminin karanlığıyla farklı yollarla başa çıkmaya çalışan bir ailenin yaşadıklarını anlatacak. Turner ödüllü bir sanatçı olan Billingham Ray & Liz için ilk kez kamera arkasına geçti.