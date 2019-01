Bu yıl 39. defa dağıtılacak Razzie(Altın Ahududu) Ödülleri’nin adayları açıklandı. Senaryosu yıllardır elden ele dolaşan ve nihayet(ne yazık ki) 2018 yılında beyaz perdeye aktarılabilen gangster hikayesi Gotti, test gösterimlerinden sonra yapımcı şirket Sony tarafından Netflix’e “kakalanmaya” çalışılan Holmes & Watson, komik olmaktan oldukça uzak olan komedi filmi Happytime Murders ve Helen Mirren gibi bir duayenin başrolünde yer almaktan muhtemelen çoktan bin pişman olduğu Winchester, adaylar arasında başı çeken yapımlar oldu.

2015 yılında başlayan ve ilk iki filmiyle toplamda 14 adaylık(7 ödül) alan Fifty Shades serisinin 3. ve final(şükürler olsun) halkası Fifty Shades Freed’in sadece 3 adaylıkta kalması, 2018 yılı boyunca nicelik olarak ne kadar çok niteliksiz filme maruz kaldığımızın da bir göstergesi olsa gerek.

Bu yılın bir diğer sürprizi de ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Bulduğu her fırsatta Hollywood yıldızlarıyla medya kanalları üzerinden sürtüşmeyi popülist siyasi stratejisinin bir parçası haline getiren Trump, bir şekilde gözüktüğü yapımlar sayesinde 2 adaylık almayı başardı. Trump’ın adaylık aldığı filmlerden biri olan Death of a Nation, hem propaganda sinemasının en kötü örneklerinden biri olarak hem de Trump döneminin dünyaya bıraktığı en trajikomik miraslardan biri olarak-çok az kişi tarafından da olsa- hatırlanacaktır.

39. Razzie Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar töreninden bir gün önce, 23 Şubat tarihinde dağıtılacak.

En Kötü Film

Gotti

The Happytime Murders

Holmes & Watson

Robin Hood

Winchester

En Kötü Kadın Oyuncu

Jennifer Garner / Peppermint

Amber Heard / London Fields

Melissa McCarthy / The Happytime Murders ve Life of the Party

Helen Mirren / Winchester

Amanda Seyfried / The Clapper

En Kötü Erkek Oyuncu

Johnny Depp / Sherlock Gnomes

Will Ferrell / Holmes & Watson

John Travolta / Gotti

Donald J. Trump / Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9

Bruce Willis / Death Wish

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Jamie Foxx / Robin Hood

Ludacris / Show Dogs

Joel McHale / The Happytime Murders

John C. Reilly / Holmes & Watson

Justice Smith / Jurassic World: Fallen Kingdom

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Kellyanne Conway / Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden / Fifty Shades Freed

Kelly Preston / Gotti

Jaz Sinclair / Slender Man

Melania Trump / Fahrenheit 11/9

En Kötü Ekran İkilisi

Filmdeki yan yana gelen herhangi iki aktör ya da kukla / The Happytime Murders

Johnny Depp & Hızla yok olan film kariyeri / Sherlock Gnomes

Will Ferrell & John C. Reilly / Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta / Gotti

Donald J. Trump & Bitmek bilmeyen ucuz adilikleri / Death of a Nation & Fahrenheit 11/9

En Kötü Yeniden Çevrim/Devam Filmi

Death of a Nation

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg (Yeniden çevrim-Çakma- Jaws)

Robin Hood

En Kötü Yönetmen

Etan Cohen / Holmes & Watson

Kevin Connolly / Gotti

James Foley / Fifty Shades Freed

Brian Henson / The Happytime Murders

Spierig Kardeşler (Michael ve Peter) / Winchester

En Kötü Senaryo

Death of a Nation, Dinesh D’Souza ve Bruce Schooley

Fifty Shades Freed, Niall Leonard

Gotti, Leo Rossi ve Lem Dobbs

The Happytime Murders, Todd Berger

Winchester, Tom Vaughan ve Spierig Kardeşler