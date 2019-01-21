Bu yıl 39. defa dağıtılacak Razzie(Altın Ahududu) Ödülleri’nin adayları açıklandı. Senaryosu yıllardır elden ele dolaşan ve nihayet(ne yazık ki) 2018 yılında beyaz perdeye aktarılabilen gangster hikayesi Gotti, test gösterimlerinden sonra yapımcı şirket Sony tarafından Netflix’e “kakalanmaya” çalışılan Holmes & Watson, komik olmaktan oldukça uzak olan komedi filmi Happytime Murders ve Helen Mirren gibi bir duayenin başrolünde yer almaktan muhtemelen çoktan bin pişman olduğu Winchester, adaylar arasında başı çeken yapımlar oldu.
2015 yılında başlayan ve ilk iki filmiyle toplamda 14 adaylık(7 ödül) alan Fifty Shades serisinin 3. ve final(şükürler olsun) halkası Fifty Shades Freed’in sadece 3 adaylıkta kalması, 2018 yılı boyunca nicelik olarak ne kadar çok niteliksiz filme maruz kaldığımızın da bir göstergesi olsa gerek.
Bu yılın bir diğer sürprizi de ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Bulduğu her fırsatta Hollywood yıldızlarıyla medya kanalları üzerinden sürtüşmeyi popülist siyasi stratejisinin bir parçası haline getiren Trump, bir şekilde gözüktüğü yapımlar sayesinde 2 adaylık almayı başardı. Trump’ın adaylık aldığı filmlerden biri olan Death of a Nation, hem propaganda sinemasının en kötü örneklerinden biri olarak hem de Trump döneminin dünyaya bıraktığı en trajikomik miraslardan biri olarak-çok az kişi tarafından da olsa- hatırlanacaktır.
39. Razzie Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar töreninden bir gün önce, 23 Şubat tarihinde dağıtılacak.
En Kötü Film
Gotti
The Happytime Murders
Holmes & Watson
Robin Hood
Winchester
En Kötü Kadın Oyuncu
Jennifer Garner / Peppermint
Amber Heard / London Fields
Melissa McCarthy / The Happytime Murders ve Life of the Party
Helen Mirren / Winchester
Amanda Seyfried / The Clapper
En Kötü Erkek Oyuncu
Johnny Depp / Sherlock Gnomes
Will Ferrell / Holmes & Watson
John Travolta / Gotti
Donald J. Trump / Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9
Bruce Willis / Death Wish
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
Jamie Foxx / Robin Hood
Ludacris / Show Dogs
Joel McHale / The Happytime Murders
John C. Reilly / Holmes & Watson
Justice Smith / Jurassic World: Fallen Kingdom
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
Kellyanne Conway / Fahrenheit 11/9
Marcia Gay Harden / Fifty Shades Freed
Kelly Preston / Gotti
Jaz Sinclair / Slender Man
Melania Trump / Fahrenheit 11/9
En Kötü Ekran İkilisi
Filmdeki yan yana gelen herhangi iki aktör ya da kukla / The Happytime Murders
Johnny Depp & Hızla yok olan film kariyeri / Sherlock Gnomes
Will Ferrell & John C. Reilly / Holmes & Watson
Kelly Preston & John Travolta / Gotti
Donald J. Trump & Bitmek bilmeyen ucuz adilikleri / Death of a Nation & Fahrenheit 11/9
En Kötü Yeniden Çevrim/Devam Filmi
Death of a Nation
Death Wish
Holmes & Watson
The Meg (Yeniden çevrim-Çakma- Jaws)
Robin Hood
En Kötü Yönetmen
Etan Cohen / Holmes & Watson
Kevin Connolly / Gotti
James Foley / Fifty Shades Freed
Brian Henson / The Happytime Murders
Spierig Kardeşler (Michael ve Peter) / Winchester
En Kötü Senaryo
Death of a Nation, Dinesh D’Souza ve Bruce Schooley
Fifty Shades Freed, Niall Leonard
Gotti, Leo Rossi ve Lem Dobbs
The Happytime Murders, Todd Berger
Winchester, Tom Vaughan ve Spierig Kardeşler