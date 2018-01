Her yıl Oscar töreninden bir gün önce ödüllerini dağıtan (bu yıl 3 martta ‘kazananlar’ açıklanacak), yılın en kötülerini belirleyen Razzie’nin bu yılki adayları açıklandı. mother! filmindeki performansıyla Razzie’ye aday gösterilen Jennifer Lawrence’ın ilk kez aday olduğunu belirtmeliyim. The Book of Henry, Justice League, The Snowman, Geostorm, Sleepless, The Dark Tower gibi gerçekten kötü filmlerse nedense aday gösterilmemiş. Tüm adaylar şöyle:

En Kötü Film:

The Emoji Movie

Transformers: The Last Knight

Fifty Shades Darker

The Mummy

Baywatch

En Kötü Aktör:

Tom Cruise – The Mummy

Jamie Dornan – Fifty Shades Darker

Mark Wahlberg – Daddy’s Home 2 ve Transformers: The Last Knight

Johnny Depp – Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Zac Efron – Baywatch

En Kötü Aktris:

Dakota Johnson – Fifty Shades Darker

Tyler Perry – Boo 2! Madea Halloween

Katherine Heigl – Unforgettable

Emma Watson – The Circle

Jennifer Lawrence – mother!

En Kötü Yardımcı Aktör:

Javier Bardem – mother! ve Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Russell Crowe – The Mummy

Josh Duhamel – Transformers: The Last Knight

Mel Gibson – Daddy’s Home 2

Anthony Hopkins – Collide ve Transformers: The Last Knight

En Kötü Yardımcı Aktris:

Kim Basinger – Fifty Shades Darker

Sofia Boutella – The Mummy

Laura Haddock – Transformers: The Last Knight

Goldie Hawn – Snatched

Susan Sarandon – A Bad Moms Christmas

En Kötü Ekran İkilisi:

Herhangi iki karakterin, seks oyuncağının veya seks pozisyonunun birleşimi – Fifty Shades Darker

İki insanın, iki robotun veya iki patlamanın birleşimi – Transformers: The Last Knight

İğrenç emojilerden ikisi – The Emoji Movie

Johnny Depp ve onun klişeleşmiş, eskimiş sarhoş rolü – Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Tyler Perry ve onun ya eski elbisesi ya da eskimiş peruğu – Boo 2! A Madea Halloween

En Kötü Yeniden Çevrim, Devam vs:

Baywatch

Boo 2! A Madea Halloween

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight

En Kötü Yönetmen:

Darren Aronofsky – mother!

James Foley – Fifty Shades Darker

Tony Leonidis – The Emoji Movie

Alex Kurtzman – The Mummy

Michael Bay – Transformers: The Last Knight

En Kötü Senaryo: