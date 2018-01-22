22 Ocak 2018
Her yıl Oscar töreninden bir gün önce ödüllerini dağıtan (bu yıl 3 martta ‘kazananlar’ açıklanacak), yılın en kötülerini belirleyen Razzie’nin bu yılki adayları açıklanıyor. Bugün sadece üç büyük kategorinin adayları açıklandı. Diğer kategorilerin de gün içinde açıklanması bekleniyor. mother! filmindeki performansıyla Razzie’ye aday gösterilen Jennifer Lawrence’ın ilk kez aday olduğunu belirtmeliyim. The Book of Henry, The Snowman, Geostorm, Sleepless, The Dark Tower gibi gerçekten kötü filmlerse nedense aday gösterilmemiş. Neyse şimdilik ilk üç kategorinin adayları şöyle:
En Kötü Film:
- The Emoji Movie
- Transformers: The Last Knight
- Fifty Shades Darker
- The Mummy
- Baywatch
En Kötü Aktör:
- Tom Cruise – The Mummy
- Jamie Dornan – Fifty Shades Darker
- Mark Wahlberg – Daddy’s Home 2 ve Transformers: The Last Knight
- Johnny Depp – Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
- Zac Efron – Baywatch
En Kötü Aktris:
- Dakota Johnson – Fifty Shades Darker
- Tyler Perry – Boo 2! Madea Halloween
- Katherine Heigl – Unforgettable
- Emma Watson – The Circle
- Jennifer Lawrence – mother!
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