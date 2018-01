Her yıl Oscar töreninden bir gün önce ödüllerini dağıtan (bu yıl 3 martta ‘kazananlar’ açıklanacak), yılın en kötülerini belirleyen Razzie’nin bu yılki adayları açıklanıyor. Bugün sadece üç büyük kategorinin adayları açıklandı. Diğer kategorilerin de gün içinde açıklanması bekleniyor. mother! filmindeki performansıyla Razzie’ye aday gösterilen Jennifer Lawrence’ın ilk kez aday olduğunu belirtmeliyim. The Book of Henry, The Snowman, Geostorm, Sleepless, The Dark Tower gibi gerçekten kötü filmlerse nedense aday gösterilmemiş. Neyse şimdilik ilk üç kategorinin adayları şöyle:

En Kötü Film:

The Emoji Movie

Transformers: The Last Knight

Fifty Shades Darker

The Mummy

Baywatch

En Kötü Aktör:

Tom Cruise – The Mummy

Jamie Dornan – Fifty Shades Darker

Mark Wahlberg – Daddy’s Home 2 ve Transformers: The Last Knight

Johnny Depp – Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Zac Efron – Baywatch

En Kötü Aktris: