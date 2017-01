Oscar’ın, BAFTA’nın, Altın Küre’nin, Cannes’ın… kısacası ödül dağıtan bütün bu kurumların hatalı kararları mevcut. Özellikle Oscar’ın hatalı kararları saymakla bitmez. Aynı şey yılın en kötü film ve sinemacılarına verilen Altın Ahududu Ödülleri, diğer adıyla Razzie için de geçerli. Razzie’nin bu yılki adayları 23 ocakta açıklanacak. Açıklanmadan evvel Razzie’nin insana küçük-büyük her türlü dilini de yutturan kararlarını listeleyeyim istedim.

1981: The Shining ve Cruising’in Adaylıkları

Razzie ilk kez 1981’de dağıtıldı. İlk yılında 35 yılının en kötü kararlarından birkaçını verdi. İlk kararı en kötü yönetmen dalına The Shining filmiyle Stanley Kubrick’i aday göstermekti. Evet, film gösterime girdiğinde pek beğenilmemişti. Stephen King de romanını epey değiştirdiği için Kubrick’e çok kızmış, filmi kötü bulmuştu. Fakat film kötü değildi. Şu an Kubrick’in iyi filmleri arasında sayılıyor. Bu arada Shelley Duvall’ın en kötü aktris dalına aday gösterildiğini de belirtelim. Aynı yıl William Friedkin kötü olmayan ama sorunsuz da olmayan filmi Cruising en kötü film, yönetmen ve senaryo dallarına aday gösterilmişti. Bu karar da abartılıydı. Cruising de kötü eleştiriler almıştı ama zamanla hakkı teslim edilmişti.

1984: Scarface’le Brian de Palma’nın Adaylığı

Brian De Palma, Al Pacino’nun başrolünde Scarface filmini tekrar çevirdikten sonra eleştirmenlerden iyi eleştiriler alamamıştı. Zamanında The Shining gibi yerden yere vurulan film aradan geçen uzun zaman zarfında hayran kitlesini yaratmayı başardı. Scarface mükemmel bir film değil, ama Razzie’ye aday gösterilecek kalitesizlikte de değil. Tony Montana’nın yükseliş ve çöküşü iyi işlenmişti. De Palma’yı en kötü yönetmene aday göstermek son derece kötü bir karardı. Ama nedense Razzie, De Palma’yı hiç sevmedi. Önceki filmi Draissed to Kill ve sonraki filmleri Body Double, The Bonfire of the Vanities ve Mission to Mars‘la da yönetmeni en kötü yönetmen dalına aday göstermiş ama neyse ki ödülü ona hiç vermemişlerdi.

1986: Revolution’la Al Pacino’nun Adaylığı

Al Pacino’nun pek çok filmini izledim ve henüz kötü oynadığı bir filmine denk gelmedim. Hugh Hudson’ın yönettiği Revolution‘da da kötü oynadığını düşünmüyorum. En iyi performansını sergilememişti ama oğlunu arayan, devrimci baba Tom Dobb rolünde inandırıcıydı, iyiydi. Film kötü eleştirilerden sonra Razzie tarafından en kötü aktör, müzik, yönetmen, film dallarına aday gösterilmişti. Pacino’nun adaylığı, Razzie’nin kötü kararlarındandı. Yıllar sonra 2004’te Pacino’nun Gigli filmiyle de aday gösterilme kararını yanlış bulduğumu belirtmeliyim.

1993: Michael Douglas ve Jack Nicholson’ın Adaylıkları

Razzie’nin 1986-1993 yılları arasındaki kararlarında fazla sıkıntı yoktu. Ama 1993’te en kötü aktör dalına Basic Instinct filmiyle Michael Douglas’ı, Hoffa filmiyle Jack Nicholson’ı aday göstermek son derece yanlış olmuş. Douglas da, Nicholson da aday gösterildikleri filmlerde iyi oynamışlardı. Ama bir film yerden yere vurulunca olan oyunculara da oluyor. Razzie de sansasyon yaratmayı seven bir kurum. Sırf sansasyon için hak etmeyenleri de aday gösterebiliyor.

2000: The Blair Witch Project’in Adaylığı

The Blair Witch Project gösterime girdiğinde oldukça küçük bütçesini katlayan bir hasılat elde etmiş, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almış, el kamerasıyla çekilen korku filmleri furyasını başlatmıştı. İzleyicilerden de olumlu eleştiriler alan film nedense Razzie’ye aday olmaktan kurtulamamıştı. Neden aday gösterildiği konusunda fikrim yok. Razzie arada sırada sansasyonel seçimler yapıyor ama genelde bu derece sevilmiş, iyi eleştiriler almış filmleri aday göstermiyor. Blair Witch‘in başrol oyuncusu Heather Donahue’nin bu filmdeki performansıyla en kötü aktris seçildiğini belirteyim.

2017: Margot Robbie’nin ve Marion Cotillard’ın “Olası” Adaylıkları

’93’ten sonra Razzie’nin gereksiz yere aday gösterdiği birkaç performans olmadı değil, ama genelde bu yıla dek doğru kararlar verdiklerini düşünüyorum. 2000’lerde Blair Witch Project dışında göze batan kararları/seçimleri bence yok. Ama bu yıl bu durum değişecek gibi görünüyor. Henüz Razzie’nin 2016’ya dair adayları açıklanmadı. Kısa listeyse açıklandı. Margot Robbie, Suicide Squad ve The Legend of Tarzan filmleriyle en kötü aktris dalına aday olabilir. Aday olma ihtimali, kısa listeye alınması bile epey kötü bir karar. Zira Robbie’nin özellikle Suicide Squad‘taki performansı iyi. Hatta geniş kadronun en iyisi. Tarzan‘da da kötü olduğunu söylemek mümkün değil. Aynı şeyi Allied‘ın en iyisi Marion Cotillard için de söyleyebilirim. Cotillard, Assassin’s Creed‘te iyi değildi ama adaylık alacak kadar kötü olduğunu da düşünmüyorum. Kısacası Razzie’nin kısa listesinde yanlış kararlar mevcut. Umarım iki aktrisi de aday gösterip yanlış kararlarına yenilerini eklemezler.