Yılın en kötü filmlerinin ödüllendirileceği Razzies 2021 adayları açıklandı. 365 Days ve Robert Downey Jr’ın Dolittle’ı 6 adaylıkla dikkat çekti:

“Kazananların” 24 Nisan’da açıklanacağı ödüllerde adaylar şöyle sıralandı:

En Kötü Film

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

En Kötü Erkek Oyuncu

Robert Downey, Jr.- Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proof

Michele Morrone,- 365 Days

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – The Wrong Missy

En Kötü Kadın Oyuncu

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted ve Roald Dahl’s The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II ve The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani – Borat, Subsequent Movie-Film

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzeneggar – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill ve Survive the Night

En Kötü Oyuncu Kombinasyonu

Maria Bakalova & Rudy Giuliani – Borat Subsequent Movie-Film

Robert Downey Jr. & Berbat Galler Aksanı – Doolittle

Harrison Ford & Çok Kötü CGI Arkadaşı – Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy

Adam Sandler & Sinir Hoplatan Sesi – Hubie Halloween

En Kötü Yönetmen

Charles Band – Barbie & Kendra

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music

En Kötü Senaryo

365 Days

Barbie & Kendra Filmlerinin Tümü

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

En Kötü Yeniden Cevrim veya Devam Filmi

365 Days (Fifty Shades of Grey’in Polonya Yeniden Çevrimi??)

Dolittle (Yeniden Çevrim)

Fantasy Island (Yeniden Çevrim)

Hubie Halloween (Yeniden Çevrim)

Wonder Woman 1984 (Devam Filmi)