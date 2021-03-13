Razzies 2021 Adayları Açıklandı

En kötüler 24 Nisan'da belli olacak.
yazar: 13 Mart 2021 105 görüntüleme

Yılın en kötü filmlerinin ödüllendirileceği Razzies 2021 adayları açıklandı. 365 Days ve Robert Downey Jr’ın Dolittle’ı 6 adaylıkla dikkat çekti:

“Kazananların” 24 Nisan’da açıklanacağı ödüllerde adaylar şöyle sıralandı:

En Kötü Film

365 Days
Absolute Proof
Dolittle
Fantasy Island
Music

En Kötü Erkek Oyuncu

Robert Downey, Jr.- Dolittle
Mike Lindell – Absolute Proof
Michele Morrone,- 365 Days
Adam Sandler – Hubie Halloween
David Spade – The Wrong Missy

En Kötü Kadın Oyuncu

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted ve Roald Dahl’s The Witches
Katie Holmes – Brahms: The Boy II ve The Secret: Dare to Dream
Kate Hudson – Music
Lauren Lapkus – The Wrong Missy
Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy
Lucy Hale – Fantasy Island
Maggie Q – Fantasy Island
Kristen Wiig – Wonder Woman 1984
Maddie Ziegler – Music

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee
Rudy Giuliani – Borat, Subsequent Movie-Film
Shia LeBeouf – The Tax Collector
Arnold Schwarzeneggar – Iron Mask
Bruce Willis – Breach, Hard Kill ve Survive the Night

En Kötü Oyuncu Kombinasyonu

Maria Bakalova & Rudy Giuliani – Borat Subsequent Movie-Film
Robert Downey Jr. & Berbat Galler Aksanı – Doolittle
Harrison Ford & Çok Kötü CGI Arkadaşı – Call of the Wild
Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy
Adam Sandler & Sinir Hoplatan Sesi – Hubie Halloween

En Kötü Yönetmen

Charles Band – Barbie & Kendra
Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days
Stephen Gaghan – Dolittle
Ron Howard – Hillbilly Elegy
Sia – Music

En Kötü Senaryo

365 Days
Barbie & Kendra Filmlerinin Tümü
Dolittle
Fantasy Island
Hillbilly Elegy

En Kötü Yeniden Cevrim veya Devam Filmi

365 Days (Fifty Shades of Grey’in Polonya Yeniden Çevrimi??)
Dolittle (Yeniden Çevrim)
Fantasy Island (Yeniden Çevrim)
Hubie Halloween (Yeniden Çevrim)
Wonder Woman 1984 (Devam Filmi)

etiket:
kategori:
seçki

yazar: bakınız - Mar 13, 2021

ilgili