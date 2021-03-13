Yılın en kötü filmlerinin ödüllendirileceği Razzies 2021 adayları açıklandı. 365 Days ve Robert Downey Jr’ın Dolittle’ı 6 adaylıkla dikkat çekti:
“Kazananların” 24 Nisan’da açıklanacağı ödüllerde adaylar şöyle sıralandı:
En Kötü Film
365 Days
Absolute Proof
Dolittle
Fantasy Island
Music
En Kötü Erkek Oyuncu
Robert Downey, Jr.- Dolittle
Mike Lindell – Absolute Proof
Michele Morrone,- 365 Days
Adam Sandler – Hubie Halloween
David Spade – The Wrong Missy
En Kötü Kadın Oyuncu
Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted ve Roald Dahl’s The Witches
Katie Holmes – Brahms: The Boy II ve The Secret: Dare to Dream
Kate Hudson – Music
Lauren Lapkus – The Wrong Missy
Anna-Maria Sieklucka – 365 Days
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
Glenn Close – Hillbilly Elegy
Lucy Hale – Fantasy Island
Maggie Q – Fantasy Island
Kristen Wiig – Wonder Woman 1984
Maddie Ziegler – Music
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee
Rudy Giuliani – Borat, Subsequent Movie-Film
Shia LeBeouf – The Tax Collector
Arnold Schwarzeneggar – Iron Mask
Bruce Willis – Breach, Hard Kill ve Survive the Night
En Kötü Oyuncu Kombinasyonu
Maria Bakalova & Rudy Giuliani – Borat Subsequent Movie-Film
Robert Downey Jr. & Berbat Galler Aksanı – Doolittle
Harrison Ford & Çok Kötü CGI Arkadaşı – Call of the Wild
Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy
Adam Sandler & Sinir Hoplatan Sesi – Hubie Halloween
En Kötü Yönetmen
Charles Band – Barbie & Kendra
Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days
Stephen Gaghan – Dolittle
Ron Howard – Hillbilly Elegy
Sia – Music
En Kötü Senaryo
365 Days
Barbie & Kendra Filmlerinin Tümü
Dolittle
Fantasy Island
Hillbilly Elegy
En Kötü Yeniden Cevrim veya Devam Filmi
365 Days (Fifty Shades of Grey’in Polonya Yeniden Çevrimi??)
Dolittle (Yeniden Çevrim)
Fantasy Island (Yeniden Çevrim)
Hubie Halloween (Yeniden Çevrim)
Wonder Woman 1984 (Devam Filmi)