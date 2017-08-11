Ready Player One: Steven Spielberg’den Distopik Sanal Bir Dünya

Steven Spielberg’in yeni filmi Ready Player One ile ilgili yeni materyaller gelmeye devam ederken filmin ana hatlarına bir göz atalım.

Yönetmen: Steven Spielberg, bilim-kurgu alanındaki klasiklerine bir yenisini daha eklemek için uğraşıyor.

Oyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon Pegg, T. J. Miller

Senaryo: Ernest Cline’ın romanından uyarlanan film sık sık değişen senaristlerin ardından Zak Penn tarafından son haline getirildi.

Konu: Ready Player One 2045’te distopik bir dünyada geçiyor. Dünyadaki olağanüstü kalabalık nüfus James Halliday tarafından oluşturulan OASIS isimli sanal dünyaya bağımlı yaşamaktadır. Halliday ölür ancak kendisinden sonra OASIS’in sahibi olacak ismi sanal dünyanın içine koyduğu bir oyunla seçecektir.

Gösterim Tarihi: 30 Mart 2018

Ready Player One Fragmanı