Şu sıralar hem Mission Impossible 6‘te, hem de The Kid Who Would Be King‘te rol alan, aralıkta müzikal film The Greatest Showman‘de izleyeceğimiz Rebecca Ferguson çocuklar için yazdığı kitaplarla ünlenen Roald Dahl’la aktris eşi Patricia Neal’e odaklanacak isimsiz bir filmde Neal’i oynayabilir. Aktrisle görüşmelere başlandığı açıklandı. Film 60’larda New York, Los Angeles ve Londra’da geçecek, Dahl yeni şeyler yazamamanın sancılarını çekerken eşi Neal’in Paul Newman’lı Hud filmindeki performansıyla 1964’te ilk ve tek Oscar’ını kazanmasını anlatacak. Neal, Hud dışında Breakfast at Tiffany’s, A Face in the Crowd, The Day the Earth Stood Still filmlerinde de rol almış, 2010’da vefat etmişti. İlk ve tek eşi Dahl’dan 1983’te boşanmıştı. John Hay’in yöneteceği isimsiz filmde Dahl’ı İngiliz aktör Hugh Bonneville oynayacak. Çekimlere ocakta Londra’da başlanacak.