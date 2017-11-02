Rebecca Ferguson İsimsiz Bir Filmde Aktris Patricia Neal’i Oynayabilir

Filmin çekimlerine ocakta başlanacak...
yazar: 02 Kasım 2017

Şu sıralar hem Mission Impossible 6‘te, hem de The Kid Who Would Be King‘te rol alan, aralıkta müzikal film The Greatest Showman‘de izleyeceğimiz Rebecca Ferguson çocuklar için yazdığı kitaplarla ünlenen Roald Dahl’la aktris eşi Patricia Neal’e odaklanacak isimsiz bir filmde Neal’i oynayabilir. Aktrisle görüşmelere başlandığı açıklandı. Film 60’larda New York, Los Angeles ve Londra’da geçecek, Dahl yeni şeyler yazamamanın sancılarını çekerken eşi Neal’in Paul Newman’lı Hud filmindeki performansıyla 1964’te ilk ve tek Oscar’ını kazanmasını anlatacak. Neal, Hud dışında Breakfast at Tiffany’s, A Face in the Crowd, The Day the Earth Stood Still filmlerinde de rol almış, 2010’da vefat etmişti. İlk ve tek eşi Dahl’dan 1983’te boşanmıştı. John Hay’in yöneteceği isimsiz filmde Dahl’ı İngiliz aktör Hugh Bonneville oynayacak. Çekimlere ocakta Londra’da başlanacak.

etiket:
kategori:
haber

yazar: Turgay Kaplan - Kas 1, 2017

yazar: Can Rende - Kas 2, 2017

ilgili

  • haber

    Patrick Stewart, Merlin’i; Rebecca Ferguson, Morgana’yı Oynayabilir

    Joe Cornish şu sıralar fantastik bir film hazırlıyor. The Kid Who Would Be King adını verdiği filminin başrolünü Andy Serkis’in oğlu Louis Serkis’e teslim ettikten birkaç ay sonra bugün...
  • izlenim

    Life: Fakir Adamın Alien’ı

    Life‘la ilgili spoiler içerir… Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds’lı Daniel Espinosa filmi Life ilk fragmanıyla Alien‘ın izinden gittiğini düşündürtmüştü. İzleyince Alien‘ın izinden gitmekle kalmadığını, Alien‘ın etinden sütünden yararlandığını...
  • haber

    Mission Impossible 6’in Kadın Başrolü Vanessa Kirby’nin Oldu

    Mission Impossible 6‘in oyuncu kadrosu oluşturulmaya başlandı. İlk kez beşinci filmde karşımıza çıkan Rebecca Ferguson bir kez daha Ilsa’yı oynayacak ama bugünkü habere göre Ferguson merkezde yer almayacak. Filmin...
  • haber

    Disney, Sam Mendes’le Çalışmak İstiyor

    Disney, Roald Dahl’ın kitabı James and the Giant Peach‘i (James ve Dev Şeftali) sinemaya uyarlayacak. Bu uyarlama filmini Sam Mendes’in çekmesini istiyor Disney. Yönetmenle görüşmelere başlandığı açıklandı. Mendes teklifi kabul ederse...