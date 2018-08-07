Woody Allen, Christopher Nolan, Ben Affleck, Steven Spielberg, Joel Edgerton, Shane Black, Ron Howard, Stephen Frears’le çalışan İngiliz aktris Rebecca Hall da kamera arkasına geçmeye hazırlanıyor. Hall yönetmenlik kariyerine bağımsız bir film olan Passing‘le başlayacak. Bu filmin başrollerini Tessa Thompson‘la Ruth Negga üstlenecekler. Film, Nella Larsen‘in kitabından uyarlanacak. Bir zamanlar aynı lisede okuyan iki kadının yıllar sonra tesadüfen biraraya gelmelerini, daha sonra birbirlerinin hayatlarını şekillendirmelerini konu alan kitap ilk kez 1929’da basıldı. Romanın en önemli meselesiyse siyahi bir kadının eşi için beyaz bir kadınmış gibi davranması. İngilizcede siyahilerin beyazmış gibi davranmalarına, birisinin farklı bir sosyal kimliğe veya cinsiyete geçmeye çalışmasına, erkeğin kadın, kadının erkekmiş gibi davranmasına ve karşıdakileri buna inandırabilmesine “passing” deniyor. Roman da bu mevzuyu ırk üzerinden işliyor.

Filmin çekim tarihi henüz duyurulmadı. Hall’ın tek başına kaleme aldığı bu film mevzuyu iyi işlerse gündemde yer edecektir.