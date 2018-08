The Guard filmiyle dikkatleri çeken, ikinci filmi Calvary‘le de olumlu eleştiriler alan, son filmi War on Everyone‘la karışık eleştiriler alan İngiliz senarist-yönetmen John Michael McDonagh üç yıllık arayı 2019’da noktalayıp...

Sundance'in bu yılki en iyi filmlerinden biri olan Sorry to Bother You, genel gösterimi için gün sayıyor. Filmden geniş ve ilgi çekici bir fragman yayınlandı....