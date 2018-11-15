Rebecca romanı ilk kez 1940 yılında Alfred Hitchcock tarafından perdeye taşınmıştı. Klasik bir filme dönüşüp yönetmenin en ünlü filmlerinden olan Rebecca‘da Laurence Olivier‘le Joan Fontaine rol almışlardı. Genç bir kadının gizemli zengin bir adamla evlenmesini, soğuk ve ürpertici evde yaşarken adamın eski eşinin gölgesinde kalmasını konu alıyor roman ve film. İşte bu roman yakın zamanda tekrar sinemaya uyarlanacak. Filmi High-Rise, Free Fire‘ın yönetmeni Ben Wheatley yönetecek. Senaryoyu şu sıralar Game of Thrones spinoff’u The Long Night‘ı yazan Jane Goldman kaleme almış. Working Title Films şirketi başroller için Lily James ve Armie Hammer‘la anlaşmış.

Netflix’te yayınlanacak bu filmde James, Bayan de Winter’ı, Hammer ise onun eşi Maxim de Winter’ı oynayacaklar. Haberlere göre yönetmenlik daha önce (2013’te) Nikolaj Arcel‘e teslim edilmiş. Senaryonun önceki taslağını ise Steven Knight kaleme almış. Filmin çekim tarihi henüz açıklanmadı.