Rebel: Katey Sagal Büyük Şirketlerle Savaşacak

ABC'nin yeni dizisi sosyal konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
yazar: 13 Mart 2021 147 görüntüleme

Rebel, Katey Sagal’ın başrolünde, cesur bir hukuk insanıyla büyük şirketlerin savaşını ekranlara getirecek.

Yayın: ABC
Format: İlk sezon 10 bölümle karşımızda olacak.
Tarih: İlk Bölüm 8 Nisan 2021’de yayınlanacak.

Yönetmen ve Yapımcılar: Krista Vernoff, Alexandre Schmitt, John Davis, John Fox, Andrew Stearn, Marc Webb ve Adam Arkin.

Oyuncular ve Karakterleri:
Katey Sagal – Annie “Rebel” Bello
Andy Garcia – Cruz
John Corbett – Grady Bello
James Lesure – Benji
Lex Scott Davis – Cassidy
Tamala Jones – Lana
Ariela Barer – Ziggy
Kevin Zegers – Nate
Sam Palladio – Luke

Konu: Dizinin ilk bölümlerinde 3000 insanın bağışıklık sistemi sorunları yaşamasına neden olan Stonemore isimli bir ilaç şirketiyle Rebel’ın savaşını izleyeceğiz. Erin Brockovich’in yaşamından esinlenilen dizi benzer hukuk davalarını ekranlara taşıyacak.

Beklentiler: Fragman, sevilen oyuncu Katey Sagal’ın oyunculuk yetenekleri üzerine kurulu bir dizi olduğu izlenimini veriyor. Ele aldığı konuyla sosyal yönü güçlü bir dizi izleyeceğimizi söyleyebiliriz.

Tanıtım:

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yazar: bakınız - Mar 13, 2021

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