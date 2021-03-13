Rebel, Katey Sagal’ın başrolünde, cesur bir hukuk insanıyla büyük şirketlerin savaşını ekranlara getirecek.
Yayın: ABC
Format: İlk sezon 10 bölümle karşımızda olacak.
Tarih: İlk Bölüm 8 Nisan 2021’de yayınlanacak.
Yönetmen ve Yapımcılar: Krista Vernoff, Alexandre Schmitt, John Davis, John Fox, Andrew Stearn, Marc Webb ve Adam Arkin.
Oyuncular ve Karakterleri:
Katey Sagal – Annie “Rebel” Bello
Andy Garcia – Cruz
John Corbett – Grady Bello
James Lesure – Benji
Lex Scott Davis – Cassidy
Tamala Jones – Lana
Ariela Barer – Ziggy
Kevin Zegers – Nate
Sam Palladio – Luke
Konu: Dizinin ilk bölümlerinde 3000 insanın bağışıklık sistemi sorunları yaşamasına neden olan Stonemore isimli bir ilaç şirketiyle Rebel’ın savaşını izleyeceğiz. Erin Brockovich’in yaşamından esinlenilen dizi benzer hukuk davalarını ekranlara taşıyacak.
Beklentiler: Fragman, sevilen oyuncu Katey Sagal’ın oyunculuk yetenekleri üzerine kurulu bir dizi olduğu izlenimini veriyor. Ele aldığı konuyla sosyal yönü güçlü bir dizi izleyeceğimizi söyleyebiliriz.
Tanıtım: