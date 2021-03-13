Rebel, Katey Sagal’ın başrolünde, cesur bir hukuk insanıyla büyük şirketlerin savaşını ekranlara getirecek.

Yayın: ABC

Format: İlk sezon 10 bölümle karşımızda olacak.

Tarih: İlk Bölüm 8 Nisan 2021’de yayınlanacak.

Yönetmen ve Yapımcılar: Krista Vernoff, Alexandre Schmitt, John Davis, John Fox, Andrew Stearn, Marc Webb ve Adam Arkin.

Oyuncular ve Karakterleri:

Katey Sagal – Annie “Rebel” Bello

Andy Garcia – Cruz

John Corbett – Grady Bello

James Lesure – Benji

Lex Scott Davis – Cassidy

Tamala Jones – Lana

Ariela Barer – Ziggy

Kevin Zegers – Nate

Sam Palladio – Luke

Konu: Dizinin ilk bölümlerinde 3000 insanın bağışıklık sistemi sorunları yaşamasına neden olan Stonemore isimli bir ilaç şirketiyle Rebel’ın savaşını izleyeceğiz. Erin Brockovich’in yaşamından esinlenilen dizi benzer hukuk davalarını ekranlara taşıyacak.

Beklentiler: Fragman, sevilen oyuncu Katey Sagal’ın oyunculuk yetenekleri üzerine kurulu bir dizi olduğu izlenimini veriyor. Ele aldığı konuyla sosyal yönü güçlü bir dizi izleyeceğimizi söyleyebiliriz.

Tanıtım: