Geçtigimiz yıl Toronto’da gösterilen Red Penguins isimli belgesel, çok büyük ilgi çekip, çok iyi eleştiriler alınca genel gösterime girme şansı yakaladı.

Sovyetler’in dağılmasıyla iflasın eşiğine gelen buz hokeyinin amerikan yatırımcılarla tanışmasıyla başlayan hikaye, fragmanda da yazdığı gibi giderek bir Coen Kardeşler filmine benziyor. Amerikalıların para hırsıyla yaptıklarıyla dolan tribünler ortaya ciddi gelirler çıkarınca haliyle devreye mafya giriyor. Gabe Polsky, çok iyi bir arşiv taraması yapmasının yanı sıra, olayların kahramanlarını da konuşmaya ikna edince ortaya mizah yönü de ağır basan bir belgesel çıkmış