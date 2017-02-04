Çekimlerine birkaç hafta önce Budapeşte’de başlanan roman uyarlaması Red Sparrow‘un başrolleri Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Matthias Schoenaerts’e teslim edilmişti. Justin Hythe ve Eric Warren Singer’ın kaleme aldıkları filmi en son Hunger Games‘in son filmlerini çeken Francis Lawrence yönetiyor. Jason Matthews’un romanından uyarlanan filmin merkezinde KGB ajanı Dominika Egorova (Lawrence) yer alacak. Dominika, Putin’in Rusyası’nda ajan olduktan sonra CIA ajanı Nathaniel Nash’i (Edgerton) baştan çıkarmakla görevlendirilir. Bir süre sonra Dominika, Nathaniel’a âşık olduktan sonra çift taraflı ajan olur. Sonrasında hayatları tehlikeye girer, olaylar gelişir.

Red Sparrow‘un yönetmenliği 2013’te Darren Aronofsky’e, bir yıl sonra yönetmenin çekilmesiyle David Fincher’a teslim edilmişti. Fincher başrolü Rooney Mara’ya paslamıştı ama bir yıl sonra Fincher-Mara ikilisi de filmden çekilince başrol ve yönetmenlik Lawrence’lara teslim edildi. Film 10 Kasım 2017’de vizyona girecek.