Bu yıl Big Little Lies dizisindeki performansıyla Emmy adaylığı alan Reese Witherspoon dizilerde oynamaya devam edecek. Witherspoon ve Friends dizisindeki rol arkadaşı Jennifer Aniston neredeyse on yıl aradan sonra yeni bir dizide rol alacaklar. Dizinin adı açıklanmadı, kanalı da henüz belli değil. İkiliyi buluşturacak dizi, TV kanallarının sabah programlarını konu alacak. Michael Ellenberg’in fikrinden yola çıkarak Jay Carson (House of Cards) tarafından senaryolaştırılacak. Witherspoon 2. sezonu onaylanırsa Big Little Lies‘a da devam etmeyi düşünüyor. HBO 2. sezon konusunda umutlu olduğunu ve yeni sezonu istediğini açıklamıştı.